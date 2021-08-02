Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем ВДВ

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ!

Поздравляю вас с праздником – Днем Воздушно-десантных войск Российской Федерации!

Во все времена десантные войска по праву считаются элитой Вооруженных Сил России. Отвага, доблесть, мужество, стойкость, прекрасное владение современным вооружением и боевой техникой, искренняя любовь к Родине – такими замечательными качествами отличаются «крылатые пехотинцы». В этот торжественный день особую признательность выражаю десантникам - ветеранам боевых действий. Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны, в горячих точках планеты в ходе ликвидации локальных конфликтов золотыми буквами вписаны в летопись воинской славы Отчизны. Сегодня перед военнослужащими ВДВ России стоят масштабные стратегические задачи по защите государственных интересов. Уверен, что вы с честью исполните свой воинский долг, сохраните и приумножите ратные традиции старших товарищей. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мирного неба над головой, дальнейших успехов в служении Отечеству!