Под стражу взяты житель Рязани и гражданин Азербайджана за продажу суррогатного алкоголя

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

По ходатайству следователя СУ СК России по РМ под стражу заключены житель Рязани и гражданин Азербайджана, продававшие суррогатный алкоголь на трассе «М5 Урал»

В июле текущего года приобретённый у них водителем алкоголь был доставлен в Чамзинский район Мордовии. В результате после его употребления трое мужчин скончались от отравления метиловым спиртом.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе, по изъятой в торговой точке спиртосодержащей жидкости. Расследование уголовного дела продолжается.