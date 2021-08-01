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Происшествия1 августа 2021 16:00

Под стражу взяты житель Рязани и гражданин Азербайджана за продажу суррогатного алкоголя

Предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть трёх лиц
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

По ходатайству следователя СУ СК России по РМ под стражу заключены житель Рязани и гражданин Азербайджана, продававшие суррогатный алкоголь на трассе «М5 Урал»

В июле текущего года приобретённый у них водителем алкоголь был доставлен в Чамзинский район Мордовии. В результате после его употребления трое мужчин скончались от отравления метиловым спиртом.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе, по изъятой в торговой точке спиртосодержащей жидкости. Расследование уголовного дела продолжается.