В Пензе 16-летняя девушка предстанет перед судом за покушение на сбыт наркотиков

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственным отделом по Октябрьскому району города Пензы СУ СК РФ по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летней жительницы Пензы в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По данным следствия, в начале мая 2021 года 16-летняя девушка, желая заработать на личные нужды, решила заняться деятельностью в сфере незаконного оборота наркотических средств. Своими планами она поделилась с 15-летним знакомым, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности. Тот также решил принять участие в незаконном сбыте наркотиков.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области,не позднее 10 мая 2021 года девушка в ходе переписки в сети Интернет получила информацию о местонахождении оптовой «закладки» с наркотическим средством. Сведения она переправила приятелю, который обнаружил и забрал на территории Железнодорожного района города Пензы «закладку» с наркотиком массой 30,23 г.

В тот же день в туалете одного из торговых центров Пензы, молодые люди попытались расфасовывать наркотическое средство на более мелкие партии , но привлекли внимание работников ТЦ, которые вызвали полицию. Побоявшись, что их застанут на месте с поличным, девушка спрятала сумочку с 20 свертками с наркотиком в туалете. Прибывшими полицейскими обнаружена и изъята сумка обвиняемой с находившейся в ней наркотическим средством. Молодые люди задержаны в тот же день.

В связи с совершением преступления подростки поставлены на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.