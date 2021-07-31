В Мордовии расследуется гибель троих мужчин от отравления метиловым спиртом

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Следственными органами СК России по Республике Мордовия расследуется уголовное дело, возбуждённое по факту гибели трёх мужчин от отравления метиловым спиртом (ч.3 ст.109 УКРФ).

Установлено, что погибшие совместно употребляли спиртное, приобретенное их знакомым на автодороге «М-5 Урал».

Задержан 38-летний житель Рязани. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы.

С места происшествия изъяты привезённые 5-литровые канистры со спиртосодержащей жидкостью. Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, имеется информация, что продукцию, содержащую опасный для жизни метиловый спирт, приобретали водители, проезжавшие по федеральной трассе, в связи с чем следователи предупреждают о смертельной опасности подобных «покупок».