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Спорт31 июля 2021 11:54

В Пензе гостили серебряные призеры Олимпиады по баскетболу Ольга и Евгения Фролкины

Встреча с ними прошла 30 июля 2021 года в Музее спорта Пензенской области
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Наверное, только сейчас напряжение от соревнований у девушек проходит. Приветствие врио первого заместителя председателя регионального правительства Олега Ягова, юных воспитанников СШ №1 Пензы, где сестры начинали свой спортивный путь. Для Ольги и Евгении провели небольшую экскурсию по залам Музея. Юным баскетболистам девушки показали свои медали, поделились впечатлениями от соревнований.

«Сначала ты не до конца понимаешь, что это, действительно, «серебро», что это Олимпиада. До нас только сейчас доходит осознание, что это олимпийская медаль. Непередаваемые эмоции», - говорит Ольга.

«В детстве, когда мы смотрели Олимпиаду, думали боже мой, как они справляются со своими эмоциями, как это круто, выступать там. И только сейчас поняли, как на самом деле это важно для спортсмена», - добавила Евгения.

Каждый желающий смог сделать совместную фотографию с героинями Олимпиады, взять у спортсменок автограф. Гостьи оставили на память запись в книге отзывов музея.

Впереди у Ольги и Евгении отдых и восстановление, а уже через неделю девушек ждет тренировочный сбор в Курске, где они выступают за местный баскетбольный клуб «Динамо».