В Пензенской области севший за руль пьяный мужчина ушел на дно пруда с автомобилем

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, все произошло вечером 28 июля 2021 года в одном из сёл района. После застолья мужчина сел за руль автомобиля.На следующее утро односельчанин увидел в пруду крышу автомашины. После извлечения ее из водоема в салоне, на водительском сиденье, обнаружили тело водителя.

При первоначальном осмотре телесных повреждений, кроме ссадин на руках и ногах, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, смерть наступила от механической асфиксии при утоплении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.