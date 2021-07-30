В Пензе 16-летняя девушка упала с высоты во время попытки сделать фото

СУ СК по Пензенской области проводит проверку по факту получения травм 16-летней жительницей Пензы. По предварительным данным, вечером 24 июля девушка с друзьями гуляла по строительной площадке на улице Краснова. Решив сделать несколько фото, она забралась на второй этаж здания, но потеряла равновесие и упала с высоты.

С переломом руки и травмой головы пострадавшая была госпитализирована в больницу. Где ей сейчас оказывается необходимая помощь.

По информации пресс-службы ведомства, следователи устанавливают обстоятельства случившегося.