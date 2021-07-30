«ТНС энерго Пенза»: онлайн решает

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Для комфортного и безопасного получения консультаций на официальном сайте «ТНС энерго Пенза»размещена форма обратной связи. С её помощью можно не только задать вопрос специалисту, но и получать уведомления об этапах работы над заявкой, а также дополнять своё обращение.

Для отправки обращения на главной странице сайта в разделе «Помощь» необходимо выбрать пункт «Написать обращение как частный клиент». В появившемся окне следует указать номер лицевого счёта, контактные данные, и,выбрав тему, задать интересующий вопрос. В случае необходимости к заявке можно прикрепить электронные копии документов.

После отправки обращение поступит на рассмотрение специалисту, все необходимые клиенту действия будут произведены в дистанционном режиме. Информация о результатах поступит на указанный в заявке адрес электронной почты.

Пользователи «Личного кабинета» и мобильного приложения для получения консультаций и иных услуг могут воспользоваться вкладкой «Обращения» в используемом сервисе.

Получить необходимую информацию можно по любым вопросам, входящим в компетенцию «ТНС энерго Пенза»: оплате и передаче показаний, заключению договора, приборам учета, расчетам за электроэнергию и их корректировке, справочным данным. Кроме того, через форму обращения можно оставить запрос на подключение к дистанционным сервисам компании.