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Экономика29 июля 2021 17:51

Сотрудник компании «СтанкоМашСтрой» принимает участие в Международном машиностроительном кластерном форуме

Мероприятие проходит в Татарстане в рамках Международного экономического саммита «Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021»
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Участниками форума стали около пяти тысяч человек из 60 стран мира. Все они собрались в одном месте, чтобы обсудить развитие машиностроения и роботизацию производств. Во время одной из дискуссий был представлен опыт пензенского станкостроительного предприятия.

Представитель компании «СтанкоМашСтрой» рассказал подробнее о компании, уникальном оборудовании, а также создании станкостроительного кластера на ее базе. В него планируют вступить 13 предприятий отрасли.

Участие в форуме позволит компании «СтанкоМашСтрой» найти новых партнеров и клиентов.