Сотрудник компании «СтанкоМашСтрой» принимает участие в Международном машиностроительном кластерном форуме

Участниками форума стали около пяти тысяч человек из 60 стран мира. Все они собрались в одном месте, чтобы обсудить развитие машиностроения и роботизацию производств. Во время одной из дискуссий был представлен опыт пензенского станкостроительного предприятия.

Представитель компании «СтанкоМашСтрой» рассказал подробнее о компании, уникальном оборудовании, а также создании станкостроительного кластера на ее базе. В него планируют вступить 13 предприятий отрасли.

Участие в форуме позволит компании «СтанкоМашСтрой» найти новых партнеров и клиентов.