Валерий Лидин провел дистанционный прием граждан

Прием граждан состоялся сегодня. В числе первых к председателю Законодательного Собрания Пензенской области обратилась жительница Кузнецка, поблагодарившая за организацию ремонта в районе Горного переулка и попросившая теперь посодействовать благоустройству 2-й Лесной улицы.

В продолжение темы ремонта дорог к спикеру регионального парламента обратились жители Городищенского района, которые озвучили просьбу помочь выровнять подъезд к мосту рядом с селом Верхний Шкафт.

Оба вопроса были решены положительно. Также в ходе приема Валерий Лидин пообещал посодействовать обеспечению пензенской пенсионерки необходимыми лекарствами.