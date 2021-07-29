Более 200 подростков будут трудоустроены в Пензе на время летних каникул

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Рабочие места для них организованы на базе муниципальных учреждений. Время смены – от 2,5 до 3,5 часов

Ребята помогают с уборкой помещений и прилегающих территорий, поливом цветов на пришкольных участках.

По информации пресс-службы администрации города,организацию условий их труда в среду, 28 июля 2021 года, проверил замглавы администрации по социальной политике и развитию местного самоуправления Олег Денисов

Он посетил организации, в которые подростки трудоустроены.

Как стало известно, заработная плата ребят за месяц составляет порядка 6,5 тысяч рублей. Средства на эти цели выделены из городского бюджета. Кроме того, трудоустроенным несовершеннолетним будет оказана материальная поддержка от Центра занятости населения города Пензы в размере 3 000 рублей.

Замглавы администрации города положительно оценил организацию работы с детьми:

«Созданы все необходимые условия. Занятость детей служит профилактикой - подростки, которые трудятся в летний период, не совершили ни одного повторного правонарушения».

Всего в мае-июле 2021 года временно трудоустроено 136 несовершеннолетних. Планируется, что в августе и сентябре свою первую зарплату получат еще 64 подростка.

Всего на эти цели в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Пензы в 2020-2026 годах» предусмотрены денежные средства в размере 1 818,0 тысяч рублей.