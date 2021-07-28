На нескольких пензенских улицах сегодня отключат воду

По информации ООО «Горводоканал», в зону отключения попадают следующие дома:
- № 11 на улице Воронежской;
- № 10 на улице Комсомольской;
- № 34а на улице Ульяновской;
- № 38а, 56, 66 на улице Попова;
- многоквартирные дома на улице Мира;
- дома на улице Попова от пересечения с улицей Окружной до пересечения с улицей Ленинградской;
- дома на первом, втором и третьем проездах Воронежских;
- дома на улице Петровской;
- дома на улице Новгородской.
Водоснабжение будет восстановлено после окончания работ.