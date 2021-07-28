В Саранске током убило рабочего, еще один госпитализирован

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, в Саранске 26 июля 2021 года при производстве разгрузочных работ произошло соприкосновение стрелы манипулятора с высоковольтной линией электропередач. В результате смертельную травму электрическим током получил рабочий, 1984 года рождения, еще один пострадавший, 1988 года рождения, госпитализирован .

По факту гибели мужчины Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступления - нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Следователи и криминалисты регионального управления СК провели осмотр места происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование продолжается.