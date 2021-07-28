В Пензенской области в торговом зале магазина женщина нашла кошелек

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию Каменского района с заявлением обратилась жительница села Кочетовки 1956 года рождения. Она рассказала, что в одном из магазинов Каменки у нее похитили кошелек с денежными средствами 16 500 рублей.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские установили, что потерпевшая забыла свое портмоне в торговом зале магазина, после чего его забрала неизвестная женщина.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, сотрудниками уголовного розыска была установлена жительница села Блиновка 1960 года рождения, подозреваемая в совершении данного преступления.

Женщина дала признательные показания. В отношении неё избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.