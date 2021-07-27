Бывший сотрудник МЧС Мордовии признан виновным в получении взятки

Бывший сотрудник ГУ МЧС по РМ предстал перед судом по обвинению в получении взятки. По данным следствия, в 2016 году мужчина был назначен ответственным за надзор по выполнению капитального ремонта объектов ведомства. Принимая работу, выполненную индивидуальным предпринимателем, сотрудник МЧС закрыл глаза на недочеты, получив за это 40 тысяч рублей на банковскую карту.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УЭБиПК МВД по РМ. Приговором суда мужчине назначено наказания в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.