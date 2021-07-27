Пензенские абитуриенты чаще всего идут в педагогику

В этом году вузы и колледжи региона готовы предоставить учащимся более пяти тысяч бюджетных мест – что почти на 15% больше, чем в прошлом. Подать документы можно лично, через портал Госулуг или направив по почте.

На сайте каждого учебного учреждения в режиме реального времени публикуется информация о количестве поданных заявлений, а также другие актуальные и необходимые данные. При наличии свободных мест приемная кампания продлится до 25 ноября.

На сегодня всех больше заявлений подано на специальности «Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное образование». Также в лидерах числятся «Физическая культура», «Дизайн», «Архитектура» и «Право».