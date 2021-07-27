В Саранске взят под стражу 35-летний мужчина, избивший до смерти своего знакомого

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

На улице, около одного из домов подозреваемый избил своего 58-летнего собутыльника и скрылся с места происшествия. Скорую помощь несчастному вызывали жильцы дома, ставшие случайными свидетелями избиения.

Следственным отделом по Ленинскому району города Саранска СУ СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, подозреваемого в (умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.