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Происшествия27 июля 2021 10:54

В Саранске взят под стражу 35-летний мужчина, избивший до смерти своего знакомого

Целый день в одном из домов на улице Комарова в Саранске они распивали спиртное. Разногласия пошли ближе к ночи 17 июля 2021 года
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

На улице, около одного из домов подозреваемый избил своего 58-летнего собутыльника и скрылся с места происшествия. Скорую помощь несчастному вызывали жильцы дома, ставшие случайными свидетелями избиения.

Следственным отделом по Ленинскому району города Саранска СУ СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, подозреваемого в (умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.