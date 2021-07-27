В Пензе мужчина поверил незнакомке о бонусных баллах от банка и потерял около 50 тысяч

Как отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, 70-летний житель Пензы поверил представившейся сотрудницей банка женщине, расписавшей ему премиальную "щедрость" банка.Увы, вера в сказочные чудеса свойственна не только детям, но и взрослым в солидном возрасте. Вот и мужчина продиктовал "банкирше" реквизиты своей банковской карты, печально, но факт, а затем и коды из смс-сообщения. После этого обнаружил, что с его банковского счета списаны денежные средства в размере более 49 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.