В Пензенской области авто с оставленными ключами 20-летний парень угнал…в соседний двор

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию Тамалинского района обратился житель районного центра 1992 года рождения. Заявитель рассказал, что неизвестное лицо совершило угон его автомобиля марки «ВАЗ-2107», который был припаркован возле его дома на ул. Центральная.

Полицейские выяснили, что владелец автомобиля оставил в замке зажигания угнанной машины ключи, чем и воспользовался злоумышленник.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен местный житель 1991 года рождения, причастный к совершению данного преступления.

Угонщик вину свою признал. Похищенный автомобиль был обнаружен в соседнем дворе от места совершения преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Автомобиль возвращен владельцу.