В Пензенской области мужчина от забора односельчанки забрал 155 килограммов металлолома

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы регионального УМВД РФ, сотрудниками уголовного розыска был установлен односельчанин потерпевшей 1978 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемый дал признательные показания. По его словам, украденный металлолом он сдал в приемный пункт в рабочем поселке Пачелма. Масса похищенного составила 155 килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.