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Происшествия25 июля 2021 11:06

В Пензе задержаны трое молодых людей, проносивших под одеждой мимо кассы элитный алкоголь

Как выяснили полицейские, под одеждой свободного кроя каждому из троицы удавалось незаметно проносить через кассовые терминалы до трех бутылок спиртного
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска №1 УМВД России по г. Пензе были установлены трое граждан - один 2002 года рождения и двое 2004 года рождения, подозреваемые в совершении краж элитных спиртных напитков из различных магазинов Пензы. Двое из них 2004 года рождения ранее привлекались к уголовной ответственности, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

Злоумышленники дали признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

На данный момент установлена причастность подозреваемых к 8 аналогичным преступлениям. Общий материальный ущерб от действий группы оценивается в сумму около 40 тысяч рублей.