Пензенская прокуратура блокировала сайт с информацией о продаже сертификатов о вакцинации

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, сайт с информацией о незаконной продаже справок и сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 был выявлен в ходе мониторинга сети Интернет.

Указанная информация нарушает требования законодательства.

Прокуратура Никольского района направила в суд административное исковое заявление с требованием о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Судом исковые требования прокуратуры района удовлетворены.

Решение суда является основанием для включения сайта с запрещенной информацией в специальный реестр Роскомнадзора с целью последующей блокировки.