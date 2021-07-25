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Общество25 июля 2021 9:17

Пензенская прокуратура блокировала сайт с информацией о продаже сертификатов о вакцинации

Суд согласился с требованиями прокуратуры Никольского района признать информацию о продаже справок - запрещенной к распространению в РФ
Виктор ВИКТОРОВ
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По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, сайт с информацией о незаконной продаже справок и сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 был выявлен в ходе мониторинга сети Интернет.

Указанная информация нарушает требования законодательства.

Прокуратура Никольского района направила в суд административное исковое заявление с требованием о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Судом исковые требования прокуратуры района удовлетворены.

Решение суда является основанием для включения сайта с запрещенной информацией в специальный реестр Роскомнадзора с целью последующей блокировки.