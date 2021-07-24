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Происшествия24 июля 2021 17:53

В Пензенской области 25-летняя девушка угнала автомобиль «ВАЗ-2114»

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа провела опрос возможных свидетелей и очевидцев случившегося
Источник:kp.ru
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Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена жительница Земетчино 1996 года рождения. Она дала признательные показания. Похищенное транспортное средство изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.