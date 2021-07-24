Поздравление врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем работника торговли

Уважаемые работники и ветераны сферы торговли Пензенской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Сфера торговли была и остается одной из важнейших составляющих экономики региона. Вы надежно обеспечиваете пензенцев качественными товарами и услугами, создаете новые рабочие места. Замечательно, что в ходе реализации процессов импортозамещения в торговых предприятиях все больше появляется продукции отечественного, в том числе и пензенского, производства. К сожалению, серьезным препятствием для динамичного развития отрасли стала эпидемия коронавирусной инфекции и связанные с ней значительные ограничения предпринимательской деятельности. Но уверен, что накопленный вами опыт, компетентность, широкое применение на практике современных технологий и оборудования помогут успешно справиться со всеми временными трудностями. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, дальнейшей плодотворной деятельности на благо жителей Пензенской области!