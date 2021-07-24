Пенза после санитарной пятницы стала чище

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В пятницу, 23 июля 2021 года, во всех районах города провели мероприятия по благоустройству.

В микрорайоне «Пенза-3» администрацией района совместно с Управлением по делам ГОЧС Пензы организованы работы по санитарной очистке набережной реки Суры со стороны ул. Злобина, также проведена водоочистка.

Работниками управляющих компаний проводили покос травы, вывоз собранного мусора с придомовых территорий многоквартирных домов, опиловку деревьев, обрезку кустарников, ремонт входных групп, покраску малых архитектурных форм.

В ходе санитарной пятницы очищены от несанкционированных объявлений световые опоры, прилегающие территории к контейнерным площадкам.

Работники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» продолжили работы по санитарную уборку скверов, покос травы на газонах.

МУП «Пензадормост» выполнил очистку и мойку дорожных покрытий по проспектам Строителей и Победы, улицам Лозицкой, Рахманинова и ряду других объектов улично-дорожной сети.