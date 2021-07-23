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Экономика23 июля 2021 19:03

На базе ООО «СтанкоМашСтрой» создадут станкостроительный кластер

Об этом заявил сегодня в ходе поездки в Пензенскую область министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото предоставлено пресс-службой предприятия

Фото предоставлено пресс-службой предприятия

По его словам, наш регион – один из наиболее развитых промышленных центров в ПФО, даже несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса.

- Промышленный комплекс Пензенской области не сбавляет темпы производства, а региональные власти оказали поддержку бизнесу, - отметил Денис Мантуров.

В ходе встречи министр и врио губернатора области Олег Мельниченко обсудили перспективы создания в области станкостроительного кластера. В качестве площадки для его создания была предложена компания «СтанкоМашСтрой» - одно из ведущих предприятий региона.

Денис Мантуров подтвердил, что в случае необходимости Министерство промышленности и торговли окажет необходимую поддержку этой инициативе.