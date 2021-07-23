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Общество23 июля 2021 12:36

В Пензенской области минимальные цены на хлеб, молоко, сахар

По данным мониторинга потребительских цен среди субъектов Приволжского федерального округа
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото предоставлено пресс-службой министерства сельского хозяйства Пензенской области

Фото предоставлено пресс-службой министерства сельского хозяйства Пензенской области

Согласно статистическим данным в регионе зафиксированы минимальные цены среди субъектов ПФО на рыбу мороженую неразделанную, стоимость 1 кг - 158,62 рублей, на молоко питьевое цельное стерилизованное жирностью 2,5%-3,2%, цена за 1 л - 64,93 рублей. Также в Пензенской области самые дешевые в ПФО сахар-песок, стоимость 1 кг - 46,09 рублей, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов, стоимость 1 кг - 46,66 рублей.