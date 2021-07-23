В Пензенской области минимальные цены на хлеб, молоко, сахар

Фото предоставлено пресс-службой министерства сельского хозяйства Пензенской области

Согласно статистическим данным в регионе зафиксированы минимальные цены среди субъектов ПФО на рыбу мороженую неразделанную, стоимость 1 кг - 158,62 рублей, на молоко питьевое цельное стерилизованное жирностью 2,5%-3,2%, цена за 1 л - 64,93 рублей. Также в Пензенской области самые дешевые в ПФО сахар-песок, стоимость 1 кг - 46,09 рублей, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов, стоимость 1 кг - 46,66 рублей.