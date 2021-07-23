Сегодня в Пензе отключат воду на нескольких улицах

Организация продолжает вести аварийные работы на сетях. Сегодня из-за них возможны перебои с водой в следующих домах:

- № 13, 15 и 17 на улице Беляева;

- № 43 на улице Бекешской;

- № 1 на улице Батайской;

а также на улицах Новоселовка, Ялтинской и проездах, Батумской и проезде, Павлика Морозова, Спортивной, Ташкентской и проездах, Пушкари и проезде, Днепропетровской, Ростовской, Косарева, Николаевской, Черниговской и с первого по шестой проездах, 610 квартале и микрорайоне Свинтрест.

Водоснабжение будет восстановлено после окончания работ.