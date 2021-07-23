В Мордовии сотрудники ГИБДД помогли медикам добраться к мужчине с симптомами инсульта

В ходе патрулирования по маршруту к лейтенанту полиции Дмитрию Артюшкину и младшему лейтенант Сергею Груцких обратился молодой человек: его родственнику в пути стало плохо и он не может самостоятельно выйти из автомобиля.

Полицейские оповестили о случившемся медработников и выехали к пострадавшему в поселок недалеко от Саранска. К их приезду состояние мужчины ухудшилось: появились проблемы с дыханием и речью. Автоинспекторы помогли карете скорой помощи быстро добраться до пострадавшего.

Благодаря оперативности и профессионализму инспекторов полка ДПС УГИБДД МВД по Республике Мордовия человеку была вовремя оказана медицинская помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.