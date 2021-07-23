В Пензе по факту падения малолетнего ребенка из окна возбуждено уголовное дело

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

О несчастном случае в Пензе - падении с высоты годовалого мальчика мы писали вчера.

У следователей, наряду с человеческим сочувствием и сожалением о случившемся, есть и профессиональная оценка фактов. Следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК РФ по Пензенской области по факту травмирования малолетнего при падении из окна многоквартирного дома возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Как выяснилось, окно в жилом помещении было открыто, ребенок облокотился на москитную сетку и упал с высоты. В настоящее время мальчик находится на стационарном лечении в больнице.

Увы,21 июля 2021 года в Пензе и Кузнецке упали с высоты из открытых окон еще два малолетних ребенка.

Кузнецким межрайонным следственным отделом организовано проведение проверки по факту падения 5-летней девочки из окна квартиры на пятом этаже в городе Кузнецке. В момент произошедшего родители находились в другой комнате. Ребенок госпитализирован.

Сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Пензы разбираются в обстоятельствах падения 3-летнего мальчика из окна квартиры на втором этаже. В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что окно было открыто, ребенок облокотился на москитную сетку и упал. В момент падения в комнате находилась его старшая несовершеннолетняя сестра, мать – на кухне.

По результатам проведения проверок следователями будут приняты процессуальные решения.

Следственное управление в очередной раз предупреждает родителей: не оставляйте без присмотра детей в помещениях с открытыми окнами и на балконах, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья. По возможности, оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их.