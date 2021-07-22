Пенза готовится к отопительному сезону

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Ход подготовки к отопительному сезону в среду, 21 июля 2021 года, обсудили на заседании городского штаба, которое провел Андрей Лузгин

По информации технического директора - главного инженера Пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Василия Журавлева, на сегодняшний день гидравлические испытания проведены на 89% магистральных сетей, находящихся на балансе организации. Аналогичные работы прошли на128 ЦТП из 133, на большинстве 90 тепловых камерах.

В 2021 году компания планирует переложить 52 километра квартальных коммуникаций от 19 центральных тепловых пунктов.

В целях контроля за этой деятельностью Андрей Лузгин поручил своему заместителю по городскому хозяйству Павлу Якунину во время субботнего объезда проверить ход работ. Управлению ЖКХ Пензы поручено совместно с УК проверить готовности жилого фонда к зимнему сезону.

В связи с масштабным ремонтом коммуникаций, районным администрациям и управляющим компаниям поставлена задача по переносу с территории охранных зон теплосетей детских игровых площадок.