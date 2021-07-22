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Спорт22 июля 2021 9:05

Еще один обновленный спортзал открылся в Пензенской области

В рамках нацпроекта «Образование» капитальный ремонт спортсооружения выполнен в школе села Вазерки Бессоновского района
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

При виде этого светлого и просторного зала понимаешь, с каким настроением местные школьники будут заниматься здесь физкультурой и спортом. И это – главное, для чего в средней общеобразовательной школе села Вазерки им. В.М. Покровского был выполнен капитальный ремонт спортзала.

Отремонтированы потолки и стены, полностью заменено напольное покрытие. Обновлены душевые комнаты: стены и полы облицованы керамической плиткой, установлены водонагреватели. В порядок приведены тренерская, снарядная, произведено обустройство входной группы в спортзал.

В рамках федеральной программы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в районных поселках и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в Пензенской области будут капитально отремонтированы 13 спортивных залов.