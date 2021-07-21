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Происшествия21 июля 2021 19:35

В Саранске с учетом психиатрической экспертизы суд отправил мужчину на лечение

После нанесения им побоев его сожительница скончалась в больнице
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Как отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия, следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры на бытовой почве избил 30-летнюю сожительницу. Через некоторое время пострадавшая была доставлена в больницу, где от полученных телесных повреждений скончалась.

Согласно выводам эксперта, проводившего судебно-психиатрическую экспертизу, мужчина страдает психическим расстройством, исключающим его вменяемость.

Суд освободил его от уголовной ответственности и применил в отношении него принудительные меры медицинского характера.