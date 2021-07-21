В Пензе обсудили молодежное технологическое предпринимательство

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Перед началом заседания его участники осмотрели площадки детского технопарка, познакомились с разработками воспитанников.

«Кванториум» - передовая площадка интеллектуального развития, предоставляющая услуги дополнительного образования.

Обучение по наиболее перспективным для региона направлениям за 2020-2021 учебный год здесь прошли 846 детей.

За прошлый год наиболее знаковые события в «Кванториуме» - открытие мобильного технопарка «Квантотрак», посетившего 6 сельских школ.

Воспитанники «Кванториума» традиционно участвуют в различных региональных, всероссийских и международных инженерных соревнованиях, олимпиадах, фестивалях.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, главной темой на заседании Совета по инновациям и инвестициям при губернаторе субъекта Федерации стали предложения по развитию в регионе молодежного технологического предпринимательства и подготовке кадров для перспективных рынков Национальной технологической инициативы.

Олег Мельниченко отметил, что занятия в детском технопарке закладывают новый тип мышления.

«В «Кванториуме» формируются интеллектуальные лидеры и здесь, по всей видимости, будет формироваться и новый тип предпринимательской деятельности - небольшие предприятия, коллективы.

«Подход к таким людям должен быть совершенно другой, поскольку они часто не вписываются в обычные схемы организации производства», - резюмировал он.