В Мордовии задержаны трое безработных, укравших у 72-летней пенсионерки козу

Сотрудники уголовного розыска ММО МВД РФ «Ардатовский» по подозрению в совершении кражи задержали троих безработных местных жителей, 1995, 1981 и 1979 года рождения. Полицейские установили, что фигуранты днем 11 июля отвязали одну из пасущихся на лужайке коз и похитили ее.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Ее формулировка «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину» не оставляет сомнений в том, что суд по полной программе припомнит троице убиенную козью морду - серьезным штрафом, либо обязательными работами до 480 часов, либо лишением свободы от 2 до 5 лет.