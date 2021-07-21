В Пензе женщина похитила 5000 рублей из кошелька своей подруги

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Пензе установили причастность к совершенному преступлению местной жительницы 1981 года рождения.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, злоумышленница дала признательные показания. По её словам, денежные средства она украла из кошелька своей знакомой в ходе совместного распития спиртных напитков, находясь на общей кухне, расположенной в доме на ул. Медицинской.

В отношении неё избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.