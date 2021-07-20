В Мордовии суд вынесет приговор ревнивцу, ударившему сожительницу молотком по голове

Следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК РФ по Республике Мордовия расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в покушении на убийство 54-летнего мужчины завершено.

По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения из ревности мужчина нанес своей сожительнице не менее 4 ударов молотком по голове. Женщина осталась жива, лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиненные ей телесные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.