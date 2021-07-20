В Мордовии к 9,5 годам приговорен мужчина, тяжело избивший сожительницу

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причина смерти -тупая закрытая травма головы.

Собранные Ичалковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему мужчине, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал полностью.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.