В Саранске женщина добровольно выдала полицейским обрез

В рамках акции «Оружие-2021» 42-летняя жительница Саранска добровольно выдала сотрудникам полиции обрез гладкоствольного охотничьего ружья «ТОЗ-БМ», калибра 16 мм.

По информации пресс-службы МВД РМ, женщина пояснила, что оружие принадлежало ее отцу, который скончался несколько дней назад. При разборе вещей в его доме в селе Марьяновка, она обнаружила указанный обрез. Зная об ответственности, предусмотренной за незаконное хранение оружия, она решила добровольно выдать его правоохранительным органам.

Изъятое оружие направлено на экспертизу. По окончанию всех проверочных мероприятий будет рассмотрен вопрос о денежной компенсации.

МВД по Республике Мордовия напоминает, что на территории региона в целях активизации работы по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ сотрудники полиции и Управления Росгвардии проводят совместную профилактическую акцию «Оружие-2021», в рамках которой жители республики могут добровольно выдать правоохранителям хранящиеся у них предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение.

Добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 222 УК РФ, если в его действиях не содержится иного состава преступления.