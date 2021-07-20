В Мордовии приступают к работе специалисты Волжского спасательного центра

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия

Накануне в Мордовию прибыли 6 специалистов РХБ и 2 единицы специальной техники радиационной химической и биологической защиты, укомплектованной современным оборудованием и предназначенной для дегазации, дезактивации, дезинфекции, специальной и санитарной обработки объектов и территорий.

По информации пресс-центра Главного управления МЧС России по Республике Мордовия, подразделения спасательного центра будут проводить специальную обработку лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры и дорог с твердым покрытием на территории всей Республики Мордовия.

Специалистов спасцентра ждут в 21 населенном пункте на 304 объектах.

Данные меры, прежде всего, направлены на обеспечение общественной безопасности и защиту людей.