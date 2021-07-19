В Пензе волонтеры опекают ветеранов

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в понедельник, 19 июля 2021 года, Олег Мельниченко посетил Единый волонтёрский центр Регионального штаба «#МыВместе»

Центр добровольцев в Пензе эффективно поработал в прошлом году. В июле 2021 года он возобновил свою активную деятельность. Добровольцы поделились с врио главы региона своими наработками, рассказали уже о сделанном.

Всего было обработано 19 тысяч заявок на оказание адресной помощи. Волонтёры трудились в учреждениях здравоохранения, отвечали на звонки «горячей линии».

Сегодня волонтёрский штаб в основном сконцентрирован на профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией. Добровольцы оказывают содействие пожилым людям в покупке необходимого, записи на вакцинацию, дают пояснения, где и когда можно сделать прививку. С молодёжной аудиторией волонтеры общаются в социальных сетях.

Ребята помогают практическому здравоохранению, мониторят аптеки на наличие препаратов, а также участвуют в акции «Довези медицинского работника» и обработке звонков по вопросам проведения вакцинации. Сейчас в штабе более 270 волонтёров. Их количество планируется увеличить.

Врио главы субъекта Федерации высоко оценил деятельность добровольцев и поблагодарил их. Вы были в первых рядах, отметил он, как врачи и работники социальной сферы, встали на защиту людей, особенно это было важно для таких категорий, как пожилые и маломобильные.

«Будем вас всячески поддерживать», - обозначил Олег Мельниченко свою позицию.

В Пензе волонтёрский центр работает по двум адресам: – улица Советская, 4; – 2-й проезд Свердлова, 27.

Телефоны горячей линии: 68-14-24 и 56-42-68.

Время работы объединённого волонтёрского центра: – с 9.00 до 18.00 с понедельника по четверг; – с 9.00 до 16.45 в пятницу; – суббота и воскресенье – выходные дни.