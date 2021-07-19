Рейд по несанкционированным местам отдыха у воды в Пензе

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

По информации пресс-службы администрации Пензы, в профилактическом мероприятии приняли участие представители администрации Железнодорожного района, сотрудники Управления по делам ГОЧС г. Пензы и УМВД России по г. Пензе.

С отдыхающими проведены разъяснительные беседы об опасности купания в запрещенных для этих целей местах и недопущении распития спиртных напитков, вручены памятки о правилах поведения у воды.

Особое внимание уделялось пребыванию несовершеннолетних вблизи водоемов без сопровождения взрослых.