В Пензе в районе Маяка отключили горячую воду

По информации пресс-службы администрации Пензы, в связи с проведением ОАО «Энергоснабжающее предприятие» ремонтных работ на тепловых сетях в рамках подготовки к предстоящему отопительному периоду, будет отключено горячее водоснабжение жилых домов:

ул. Тарханова, 10, 10В, 11, 13, 15;

ул. Фабричная, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14.

Перечень объектов социальной инфраструктуры, отключаемых от горячего водоснабжения на время проведения работ:

Стоматологическая поликлиника № 3 (ул. Фабричная, 14);

ГБУЗ «Детская поликлиника № 4» (ул. Фабричная, 9А).