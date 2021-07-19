В Мордовии заключены под стражу чиновник администрации Ковылкино и предприниматель

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, в 2020 году соучастники похитили около 2 миллионов из 19,8 миллионов рублей, выделенных на благоустройство общественной территории – «Парк патриотов» в рамках реализации программы по формированию современной городской среды. Как выяснили следователи, фактический объём выполненных работ не соответствовал проектно-сметной документации, а также применялись несертифицированные товары и материалы.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.

Расследование продолжается.