В Пензе мужчина заправился 2160 литрами ворованного бензина

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, в отдел полиции №4 УМВД России по г. Пензе обратился финансовый директор одной из организаций. Он заявил о хищении бензина в количестве 2 160 литров. Ущерб, причиненный фирме, составил свыше 101 тысячи рублей.

Полицейские установили, что кража топлива происходила в течение двух месяцев, с помощью заправочной карты на АЗС, расположенной на ул. Окружная. Сотрудники уголовного розыска выявили причастность к совершению данного преступления мужчины 1975 года рождения. Гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности.

В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.