В Мордовии лес рубят – штрафы летят

Следствием и судом установлено, что в октябре 2020 года подозреваемый, используя свое должностное положение, дал указание подчиненным произвести рубку лесных насаждений. При этом разрешительных документов на заготовку древесины в лесосеке у него не имелось. В результате работники, не осведомленные о незаконном характере совершаемых действий, произвели рубку 18 деревьев породы «береза» и «сосна».

Причиненный ущерб составил более 78 тысяч рублей. В рамках расследования подозреваемый в материальном выражении возместил ущерб, причиненный министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия.

В соответствии с действующим законодательством уголовное дело и уголовное преследование в отношении мужчины прекращено постановлением суда, с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.