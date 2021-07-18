Ольга Баталина и Олег Мельниченко побывали у пензенских предпринимателей

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Помог в этом социальный контракт. Многодетная семья Котиных у себя дома в селе Богословка открыла швейную мастерскую. Мама - Ольга Владимировна, учитель начальных классов, в данный момент находится в декретном отпуске. На сумму выплаты в 235,5 тыс. рублей приобрела профессиональное оборудование. Шить обучилась, получила сертификат.

Сегодня занимается ремонтом, пошивом и реставрацией одежды. Надеется, что четыре дочери приобщатся к семейному бизнесу.

«Нам было очень важно посмотреть, как будет развиваться бизнес наших граждан, - пояснила в ходе общения Ольга Баталина. – Я уверена, что у вас все получится».

Семья Атиковых также воспользовались возможностями государственной поддержки. Денис Геннадьевич на 250 тысяч рублей приобрел инструмент,первоначальный запас материалов и открыл мастерскую художественной ковки. Изготавливает качели, перила, заборы, ворота. Предприниматель поблагодарил за государственную помощь, попросил помочь с заказами и со сбытом. Олег Мельниченко поручил сопровождавшим его должностным лицам оказать содействие в развитии бизнеса самозанятого гражданина.