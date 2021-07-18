В Пензенской области суд приговорил водителя к штрафу в 200 тысяч и лишению водительских прав на 2 года

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, ранее постановлением мирового судьи этот водитель был признан виновным в совершении административного правонарушения (отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

В течение действия срока лишения прав, он вновь сел за руль своего автомобиля «AUDI Q7 Quattro» в состоянии опьянения, и на федеральной автомобильной дороге М5 «Урал» допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем марки Форд Фокус. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения злоумышленник вновь отказался. При этом сотрудники ДПС зафиксировали наличие у него признаков алкогольного опьянения.

В соответствии с позицией государственного обвинителя, приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.