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Здоровье18 июля 2021 11:17

В Пензе вакцинируются пациенты в погонах

Мобильная группы медиков побывала в Управлении МВД России по Пензенской области
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото:Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото:Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Для удобства сотрудников служб и подразделений органов внутренних дел Пензенской области, включенных в приоритетную группу для вакцинации, для проведения процедуры по месту несения службы организованы выезды мобильной группы медиков.

Сотрудников полиции прививают в два этапа вакциной «Гам-Ковид-Вак».

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, мобильная группа побывала в региональном УМВД, где были привиты более 100 сотрудников. Прибывшим раздали анкеты и бланки о добровольном согласии на вакцинацию, после чего им измерили температуру тела, артериальное давление, пульс и провели общий осмотр.

Полицейские шли на вакцинацию с энтузиазмом, осознавая важность происходящего.