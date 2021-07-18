В Мордовии предупредили нарушителей правил перевозки детей

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По информации пресс-службы МВД РМ, автомобиль был остановлен в Рузаевском районе. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась, в отношении нее сотрудниками Госавтоинспекции был составлен административный материал.

В Ичалковском районе инспекторами ДПС был остановлен автомобиль, в салоне которого находилось двое младенцев, которых перевозили на руках.

Сотрудники Госавтоинспекции объяснили водителю и пассажирам, что если автомобиль, даже на небольшой скорости столкнётся с другим автомобилем, то под воздействием силы инерции, даже крепкие руки папы не в силах удержать малыша на руках. А если взрослый с ребёнком на руках не пристёгнут, то он массой своего тела просто раздавит малыша.

Ребенок в салоне автомобиля целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем. Это надо помнить, чтобы не стать виновником трагических последствий.

За два дня проведения рейдовых мероприятий за нарушение правил перевозки детей на водителей было составлено 99 административных материалов.